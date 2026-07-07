Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Аргентина — Египет: прогноз Константина Генича на игру ЧМ-2026 по футболу

Аргентина — Египет: прогноз Константина Генича на игру ЧМ-2026
Комментарии

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Аргентина — Египет.

Ставка: мультисчёт 1:0, 2:0, 3:0 за 2.08.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
07 июля 2026, вторник. 19:00 МСК
Аргентина
Не начался
Египет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Аргентинцы чуть было не споткнулись на сборной Кабо-Верде, и теперь в 1/8 финала их ждут египетские «фараоны». Сборная Египта уже добилась отличного результата. 1/8 финала — это прямо суперрезультат для Салаха и его партнёров. И, мне кажется, в эмоциональном смысле очень много Египет оставил в игре с Австралией, и этих эмоций может просто уже не хватить, да и сил может не хватить на сборную Аргентины.

Календарь ЧМ-2026

Аргентинцы уже прекрасно понимают, что надо держать концентрацию с любым соперником от первой до последней минуты, даже невзирая на эти брейки и паузы. С Кабо-Верде поигрались — и всё, оставляем этот матч в стороне. На Египет, конечно, Аргентина должна выходить более собранной, более сконцентрированной и более внимательной, особенно в плане игры в обороне. Атака у сборной Египта приличная, и там каждый может сказать своё веское слово. Но если Аргентина сыграет в свою силу и так, как она умеет, как надо играть матч плей-офф, то, мне кажется, Аргентина не пропустит. Больше трёх Аргентина тоже не забьёт, как мне кажется, этому Египту.

Мой прогноз — «мультисчёт 1:0, 2:0, 3:0 в пользу сборной Аргентины» за 2.08», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

Материалы по теме
Матч дня на ЧМ-2026: Аргентина — Египет. Месси закончит историю Салаха
Матч дня на ЧМ-2026: Аргентина — Египет. Месси закончит историю Салаха
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android