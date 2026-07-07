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Швейцария — Колумбия: прогноз Константина Генича на матч ЧМ-2026 по футболу в Ванкувере

Швейцария — Колумбия: прогноз Константина Генича на матч ЧМ-2026 в Ванкувере
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Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Швейцария — Колумбия.

Ставка: ТМ 2 за 2.08.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
07 июля 2026, вторник. 23:00 МСК
Швейцария
Не начался
Колумбия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В Ванкувере пройдёт заключительный матч 1/8 финала, в котором встретятся Швейцария и Колумбия. Этот стадион прощается с чемпионатом мира, а вот кто из этих сборных попрощается — это мы уже узнаем после финального свистка. Этот стадион как будто домашняя арена для Швейцарии, уже третий матч она здесь проведёт. В Ванкувере швейцарцы обыграли Канаду, победили Алжир в 1/16 финала. А сейчас — Колумбия, которая, на мой взгляд, показывает пока самый сбалансированный, самый интересный футбол на этом чемпионате мира. Можно расхваливать Францию, Англию, Испанию, в каких-то моментах Норвегию, но вот именно с точки зрения качества и баланса, на мой взгляд, колумбийцы смотрятся превосходно. Если Колумбия сыграет так, как она играла до этого во всех своих матчах, то, я думаю, швейцарцам, даже несмотря на их опыт, будет очень-очень тяжело.

Календарь ЧМ-2026

Жду закрытый футбол. Колумбия показала, что она может хорошо сыграть в обороне, как это было в матче с Ганой, да и с Португалией. И если колумбийцы продолжат в том же духе, то Швейцарии будет найти свободные коридорчики, свободные зоны очень и очень непросто.

Как правило, смотрим все матчи, и они получаются результативными, может, за исключением игры Франция — Парагвай, но там просто была война. Здесь большого количества забитых мячей я бы не ждал. Рассмотрел бы вариант тотал меньше 2.5 за 1.60, можно даже рассмотреть вариант тотал меньше 2 за 2.08. Либо ещё есть ставка обе забьют — нет за 1.9. Вот выбирал бы между 2.08 и 1.90», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

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