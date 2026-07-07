Аргентина — Египет: ставка Александра Мостового на матч ЧМ-2026 в Атланте

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч Аргентина — Египет.

Ставка: победа Аргентины и её тотал больше 1.5 за 1.73.

«Аргентина здесь, конечно, фаворит. Но вопрос есть: сколько сил они оставили во встрече с Кабо-Верде — это фантастика. Казалось бы, действующий чемпион мира, Лионель Месси, огромный опыт, а команда-дебютант довела их до дополнительного времени и заставила реально мучиться. Такие игры просто так не проходят.

Успеют ли восстановиться? Думаю, успеют. У Аргентины всё-таки команда большого уровня, там понимают, как готовиться к плей-офф, распределять силы и выходить на следующий матч даже после тяжёлой победы. Но лёгкости может не быть, потому что эмоционально и физически игра с Кабо-Верде точно забрала много.

Египет — неплохая команда. Есть Салах, хорошие футболисты и характер. Они прошли Австралию по пенальти, а значит, тоже уже почувствовали этот нерв плей-офф. Когда команда выигрывает такую серию, она получает уверенность. Египет не выйдет просто смотреть на Месси и Аргентину — они будут бороться, терпеть и ждать свой момент.

Однако всё равно класс Аргентины выше. В таких встречах решают не только силы, но и мастерство, опыт и спокойствие в ключевых эпизодах. А у Аргентины есть Месси, который может сделать разницу одним касанием. Думаю, Аргентина должна здесь победить и забить минимум пару мячей. Вижу здесь счёт 2:0 или 2:1», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».