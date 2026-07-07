Аргентина — Египет: прогноз Владимира Гучека на матч плей-офф ЧМ-2026

Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч Аргентина — Египет.

Ставка: ТМ 2.5 за 1.80.

«В 1/8 финала часто встречаются пары, в которых всё кажется очевидным. Так было и в 1/16 финала, когда действующие чемпионы мира аргентинцы не без труда, но прошли Кабо-Верде. 3:2 в овертайме, в котором случилась магия Лионеля Месси: семь голов на турнире — и каждый раз, когда он на поле, кажется, что возможное становится неизбежным.

Египет же творит свою историю: впервые с 1934 года вышел в плей-офф и уже переиграл Австралию в серии пенальти. Команда Хоссама Хассана компактна, дисциплинирована и рассчитывает на контратаки с участием Мохамеда Салаха. Однако уровень соперника совершенно иной: Аргентина выиграла 11 матчей подряд и забивает минимум два гола в 10 из них.

Прогнозирую, что египтяне постараются провернуть тот же трюк, что и во встрече с австралийцами — сушить игру и тянуть до пенальти. Получится ли? Честно говоря, вряд ли. Аргентина слишком хороша, а Месси находится в форме, которая перекрывает любые тактические построения. Однако списывать Египет со счетов нельзя: Салах и компания будут цепляться за каждый мяч. Забитых голов вряд ли будет много — египетская оборона держится достойно, пропуская в среднем по одному мячу за матч, но и Аргентина в плей-офф будет действовать прагматичнее, чем в группе», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».