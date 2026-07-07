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Аргентина — Египет: прогноз Романа Павлюченко на игру ЧМ-2026 по футболу

Аргентина — Египет: прогноз Романа Павлюченко на игру ЧМ-2026
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Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч Аргентина — Египет.

Ставка: победа Аргентины и обе забьют за 3.60.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
07 июля 2026, вторник. 19:00 МСК
Аргентина
Не начался
Египет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Аргентина здесь, конечно, фаворит. Для меня это команда, которая должна играть в финале, и я вообще думаю, что аргентинцы могут дойти до решающего матча, возможно, с Францией. Египет молодцы, дошли до такой стадии плей-офф, для них это очень серьёзный результат. Но если брать качество игры, подбор футболистов и уровень исполнителей, Аргентина всё-таки сильнее и мощнее.

Месси сейчас в хорошей форме, он среди лидеров гонки бомбардиров и в таких матчах как раз может всё решить. Это футболист, который умеет использовать свой шанс и вытащить момент, когда игра идёт тяжело. Поэтому Египет, скорее всего, будет играть от обороны: закрываться, терпеть и ждать контратаки или стандарта. Аргентина будет больше держать мяч, атаковать и искать свободные зоны.

Календарь ЧМ-2026

Легко аргентинцам точно не будет. Египет почувствовал уверенность, прошёл дальше, команда хорошая, крепкая, и просто так матч они не отдадут. Но всё-таки одно дело — дойти до плей-офф, а другое — играть против Аргентины, где есть такие личности и футболисты такого класса. В подобных матчах именно уровень исполнителей часто всё и решает.

Думаю, Египет свой момент может найти и забить, поэтому сухой победы я бы здесь не ждал. Но Аргентина за счёт класса, Месси и качества в атаке должна дожимать этот матч. Победа будет тяжёлой, но аргентинцы должны проходить дальше — где-то 2:1. Поэтому возьму комбо с победой фаворита + обе команды забьют», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».

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