Аргентина — Египет: прогноз Романа Павлюченко на игру ЧМ-2026

Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч Аргентина — Египет.

Ставка: победа Аргентины и обе забьют за 3.60.

«Аргентина здесь, конечно, фаворит. Для меня это команда, которая должна играть в финале, и я вообще думаю, что аргентинцы могут дойти до решающего матча, возможно, с Францией. Египет молодцы, дошли до такой стадии плей-офф, для них это очень серьёзный результат. Но если брать качество игры, подбор футболистов и уровень исполнителей, Аргентина всё-таки сильнее и мощнее.

Месси сейчас в хорошей форме, он среди лидеров гонки бомбардиров и в таких матчах как раз может всё решить. Это футболист, который умеет использовать свой шанс и вытащить момент, когда игра идёт тяжело. Поэтому Египет, скорее всего, будет играть от обороны: закрываться, терпеть и ждать контратаки или стандарта. Аргентина будет больше держать мяч, атаковать и искать свободные зоны.

Легко аргентинцам точно не будет. Египет почувствовал уверенность, прошёл дальше, команда хорошая, крепкая, и просто так матч они не отдадут. Но всё-таки одно дело — дойти до плей-офф, а другое — играть против Аргентины, где есть такие личности и футболисты такого класса. В подобных матчах именно уровень исполнителей часто всё и решает.

Думаю, Египет свой момент может найти и забить, поэтому сухой победы я бы здесь не ждал. Но Аргентина за счёт класса, Месси и качества в атаке должна дожимать этот матч. Победа будет тяжёлой, но аргентинцы должны проходить дальше — где-то 2:1. Поэтому возьму комбо с победой фаворита + обе команды забьют», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».