Швейцария — Колумбия: ставка Александра Мостового на встречу ЧМ-2026

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч Швейцария — Колумбия.

Ставка: ничья за 3.06.

«Очень интересный матч. Две команды, которые, в принципе, должны были быть на этой стадии, и никто здесь особо не удивляется. Швейцария уже давным-давно себя зарекомендовала как околотоповая команда: не гранд уровня Франции или Аргентины, но сборная очень крепкая, организованная и неприятная для любого соперника.

Колумбия — совсем другая история. Там другая культура футбола, ментальность и темперамент. Они играют эмоционально, резко, могут за счёт одного рывка, эпизода или удара перевернуть матч. Поэтому эта пара такая интересная: встречаются две разные школы и два разных характера.

Швейцария спокойно прошла Алжир, Колумбия обыграла Гану, и обе команды понимают, что шанс на четвертьфинал реальный. Здесь нет такого, что одна сборная явно сильнее другой. У швейцарцев больше порядка и дисциплины, у Колумбии — эмоций, скорости и индивидуальной остроты впереди.

У меня здесь нет фаворита. Думаю, основное время вполне может закончиться вничью — такие матчи на этой стадии часто именно так и развиваются. Никто не будет раскрываться без необходимости, все будут бояться одной ошибки. Поэтому вижу где-то 1:1, а дальше уже дополнительное время и, возможно, серия пенальти», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».