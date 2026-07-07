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Швейцария — Колумбия: прогноз Михаила Моссаковского на матч ЧМ-2026 по футболу в Канаде

Швейцария — Колумбия: прогноз Михаила Моссаковского на матч ЧМ-2026 в Канаде
Комментарии

Комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на матч Швейцария — Колумбия.

Ставка: ТБ 8.5 удара в створ за 1.80.

«Швейцария идёт по этому чемпионату мира уверенной поступью. Единственная осечка — матч с Катаром, где швейцарцы забили своё, но пропустили совсем не обязательный гол в концовке. Если бы не эта потеря очков, команда сейчас шла бы со 100-процентным показателем. И обратите внимание: Швейцария не проигрывает в официальных встречах с 2024 года, когда было поражение от Испании в Лиге наций. С тех пор — уверенный отбор и такая же уверенная игра уже на основном турнире ЧМ.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
07 июля 2026, вторник. 23:00 МСК
Швейцария
Не начался
Колумбия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Колумбия, конечно, самый серьёзный соперник для Швейцарии на этом чемпионате мира. Думаю, даже вместе с отбором это самый серьёзный соперник на бумаге. Колумбийцы играют агрессивно, много бьют по воротам и постоянно держат оборону и вратаря соперника в напряжении. Во встрече с Ганой только Колумбия нанесла 20 ударов. В матче с Португалией было 24 удара по воротам, из них шесть — в створ. С Конго и Ганой точных ударов тоже хватало. Поэтому и против Швейцарии колумбийцы будут пытаться регулярно выходить на ударные позиции.

При этом открытой игры я здесь не вижу. По голам матч скорее тянет к «низу», однако может возникнуть интересная противофаза: «низ» по голам и «верх» по ударам, в том числе по ударам в створ. Колумбия много бьёт, пусть не всегда из самых опасных позиций и после идеально подготовленных атак. Но сама идея понятна: держать соперника под постоянным давлением и заставлять вратаря работать. У колумбийцев на этом турнире уже было шесть ударов в створ в игре с Португалией, девять и восемь — в матчах с Конго и Ганой.

Календарь ЧМ-2026

Можно смотреть разные варианты: индивидуальный тотал Колумбии больше 13.5 удара по воротам, индивидуальный тотал Колумбии больше 4.5 удара в створ или общий тотал больше 8.5 удара в створ. Последний вариант мне нравится больше. Швейцария тоже будет создавать: у команды хорошая группа атаки, ярко раскрывается Манзамби, есть сильная средняя линия. Потенциал по голам здесь не выглядит очевидным, а вот по ударам и точным ударам он хороший. Поэтому общий тотал больше 8.5 удара в створ смотрится рабочей ставкой», — приводит слова Моссаковского «Ставка ТВ».

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