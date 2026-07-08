«Кайрат» — «Сутьеска»: прогноз Михаила Моссаковского на матч Лиги чемпионов

Комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на матч «Кайрат» — «Сутьеска».

Ставка: гол после 75-й минуты за 1.90.

«Про «Сутьеску» знаю немного. Матчи этой команды не видел, знаю только, что когда-то за неё выступал Стефан Лончар, который сейчас играет за тольяттинский «Акрон». А так это абсолютно разные клубы с точки зрения амбиций, опыта, качества состава и денег. Чего уж тут кривить душой: бюджеты разные, зарплатные ведомости разные, и на поле это должно сказаться.

Плюс у команд совершенно разная стадия сезона. У «Кайрата» идёт чемпионат Казахстана, команда в игровом тонусе и борется за очередную победу в лиге. «Сутьеска» к сезону только готовится, чемпионат Черногории стартует для неё в августе. Это разная степень готовности, физика и ритм. Но если ставить просто на победу «Кайрата», много не выиграешь — коэффициент сейчас ниже плинтуса. Можно комбинировать или смотреть фору, но мне интереснее другой вариант.

У «Кайрата» сейчас хорошая серия побед, эти матчи объединяет важная деталь — поздний гол. Команда забивает в самой концовке второго тайма, видно, что она отлично готова физически. На фоне «Сутьески», которая пока только проводит контрольные матчи и набирает форму, это должно чувствоваться. «Кайрат» умеет дожимать соперника, и здесь концовка снова может стать его временем: либо для нужного результата, либо для увеличения разницы перед выездной встречей.

Ещё один фактор — жара. В Алма-Ате во время матча ожидается около +28-30°C, наверняка будет пауза на «водопой», а значит, добавленного времени тоже может быть больше. Жара сильнее вымотает команду, которая хуже готова физически. Поэтому гол после 75-й минуты выглядит очень хорошим вариантом: берём последние 15 минут плюс компенсированное время, а высокий коэффициент здесь смотрится очень неплохо», — приводит слова Моссаковского «Ставка ТВ».