«МЛ Витебск» — «Университатя»: прогноз Семёна Зигаева на матч отбора Лиги чемпионов

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч «МЛ Витебск» — «Университатя».

Ставка: «МЛ Витебск» за 1.98.

«Белорусский «МЛ Витебск» в прошлом сезоне стал чемпионом своей страны, хотя в последние годы у наших соседей триумфаторы стали меняться. Это раньше БАТЭ из Борисова становился чемпионом 13 раз подряд, но последний раз в 2018 году. С тех пор чемпионат Беларуси выигрывали динамовцы из Бреста и Минска, а также «Шахтёр» из Солигорска. Теперь настал черёд «Витебска», который в 2025 году титул забрал, забив больше всех и пропустив меньше всех. Теперь им предстоит впервые в своей истории попробовать силы в квалификации Лиги чемпионов.

«Университатя» из города Крайова была воссоздана лишь в 2013 году и через год уже вернулась в элиту румынского футбола. Начиная с сезона-2017/2018, команда не опускается ниже четвёртого места по итогам сезона. Да и Кубок Румынии пару раз брала, но весной нынешнего года «Университатя» впервые после воссоздания стала чемпионом, попутно ещё и оформив «золотой» дубль. Еврокубки для румынской команды не в новинку, она пробовала свои силы и в Лиге Европы, и в Лиге конференций, во втором из них даже играла в прошлом году в групповом турнире. А для выхода в плей-офф им не хватило всего одного гола.

Теперь же румынам предстоит попробовать свои силы в главном клубном турнире Европы, а в первом раунде их ждёт другой дебютант Лиги чемпионов. Конечно, румыны — фавориты в этой паре, в прошлом еврокубковом сезоне они обыграли дома «Майнц» и «Рапид» в Вене. Но зато есть фактор, который в первом матче за «МЛ Витебск». Чемпионат Беларуси в самом разгаре, команда находится в соревновательном тонусе, а вот румыны не проводили официальных матчей с 25 мая. Чтобы рассчитывать на что-то, белорусы дома должны хотя бы не проиграть», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».