Эксперты назвали фаворита ЧМ-2026 перед стартом 1/4 финала

На ЧМ-2026 позади остался второй раунд плей-офф. Борьбу продолжают восемь команд. Эксперты обновили линию на победителя турнира перед стартом 1/4 финала.

Главным фаворитом по-прежнему считают Францию, сделать ставку на её победу можно за 2.80 (перед стартом 1/8 было 2.90). В 1/4 финала французы сыграют со сборной Марокко (32.00).

Вероятность успеха сборной Аргентины оценили в 4.60, эта котировка снизилась с 5.00, несмотря на тяжелейшую победу над Египтом. Действующие чемпионы мира в 1/4 финала сыграют со Швейцарией (24.00).

Заключить пари на победу Испании можно с коэффициентом 4.90 (было 7.00). Команда Луиса де ла Фуэнте сыграет в следующем раунде плей-офф с Бельгией, на которую, в свою очередь, можно поставить за 30.00 (было 40.00).

Шансы Англии оценили в 5.70 (было 10.00). Команда Томаса Тухеля за выход в полуфинал сразится с Норвегией, на которую можно поставить с коэффициентом 15.00 (было 35.00).