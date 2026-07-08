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Эксперты назвали фаворитов в борьбе за звание лучшего бомбардира ЧМ-2026 перед 1/4 финала

Эксперты назвали фаворитов в борьбе за звание лучшего бомбардира ЧМ-2026 перед 1/4 финала
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На ЧМ-2026 завершилась стадия 1/8 финала. Букмекеры обновили линию на звание лучшего бомбардира турнира.

Главным фаворитом аналитики считают Лионеля Месси, который забил очередной, уже восьмой гол. Поставить на него можно за 2.10 (было 2.15).

Заключить пари на француза Килиана Мбаппе можно за 2.35 (было 2.10). На счету форварда пока семь голов на этом турнире.

Календарь ЧМ-2026

На Эрлинга Холанда, который также отличился семь раз, можно поставить за 8.00. (было 25.00). Котировкой 9.00 оценили вероятность победы англичанина Гарри Кейна (было 10.00). Лидер атак сборной Англии забил пока что шесть голов.

С коэффициентом 30.00 (было 25.00) предлагают заключить пари на испанца Микеля Оярсабаля, у которого четыре мяча.

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