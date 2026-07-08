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Конор Макгрегор — Макс Холлоуэй: какие прогнозы на бой UFC 329

Конор Макгрегор — Макс Холлоуэй: какие прогнозы на бой UFC 329
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12 июля в Лас-Вегасе, США, состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 329. В главном бою экс-чемпион организации в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор проведёт реванш с бывшим обладателем титула в полулёгком весе (до 65 кг) американцем Максом Холлоуэем.

UFC 2026. UFC 329, Лас-Вегас, США
Конор Макгрегор — Макс Холлоуэй
12 июля 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Конор Макгрегор
Не началось
Макс Холлоуэй

Букмекеры отдают предпочтение Холлоуэю, на его победу можно поставить за 1.52. Шансы Макгрегора оценили в 2.5. Ничья маловероятна, на неё можно заключить пари с коэффициентом 55.00.

На то, что бой завершится досрочно, можно поставить за 1.22. Вероятность того, что поединок продлится всю намеченную дистанцию, оценили в 4.05. На нокаут от одного из бойцов предлагают котировку 1.40.

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