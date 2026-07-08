Франция — Марокко: когда матч 1/4 финала ЧМ-2026, какие прогнозы
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9 июля состоится матч 1/4 финала группового этапа ЧМ-2026 Франция – Марокко. Игра пройдёт в Фоксборо (США) на стадионе «Джиллетт». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.
ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
09 июля 2026, четверг. 23:00 МСК
Франция
Не начался
Марокко
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Букмекеры отдают преимущество команде из Европы. Сделать ставку на победу сборной Марокко предлагается с коэффициентом 6.60. Победа Франции оценивается коэффициентом 1.59. Ничейный исход можно найти в линии за 4.06.
При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.98. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.03.
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