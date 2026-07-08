Победа Бельгии над США на ЧМ-2026 принесла клиенту букмекера больше 3 млн рублей

7 июля сборная Бельгии обыграла национальную команду США в 1/8 финала чемпионата мира по футболу — 2026. Клиент букмекерской компании PARI выиграл больше 3 млн рублей, поставив на «красных дьяволов».

Перед началом игры букмекеры давали командам практически равные шансы на успех. Бельгийцы не так ярко провели групповой этап, а американцы играли перед своими болельщиками на родном чемпионате. Тем не менее игрок поставил 1 млн рублей на победу Бельгии в первом тайме с коэффициентом 3.35.

Уже на первой минуте Тимоти Кастань опасно пробил издали, но «звёздно-полосатых» выручил вратарь Мэтт Фриз. Однако вскоре команда Руди Гарсии всё же открыла счёт: после передачи Николаса Раскина отличился Шарль де Кетеларе.

На 31-й минуте американцы отыгрались. Малик Тилльман пробил в стенку со штрафного, но мяч рикошетом от головы защитника бельгийцев оказался в воротах. Впрочем, уже через две минуты де Кетеларе вновь вывел Бельгию вперёд, оформив дубль. На перерыв команды ушли при счёте 2:1, что принесло клиенту PARI выигрыш в размере 3 350 000 рублей.

В конечном итоге бельгийцы разгромили США со счётом 4:1 и вышли в четвертьфинал, где сыграют с испанцами.