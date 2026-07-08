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Гол Мерино в ворота Португалии на ЧМ-2026 по футболу принёс клиенту букмекера более 3 млн рублей

Гол Мерино в ворота Португалии на ЧМ-2026 принёс клиенту букмекера более 3 млн рублей
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6 июля в матче 1/8 финала ЧМ-2026 встретились Испания и Португалия. Игра прошла в упорной борьбе и завершилась победой действующих чемпионов Европы. Этот результат стал удачным для ряда клиентов букмекерской компании PARI. Так, один из игроков поставил 1 985 000 рублей по ходу матча на то, что в следующий круг пройдёт Испания, с коэффициентом 1.58 и оказался прав. На выплату он получил 3 136 300 рублей.

Календарь ЧМ-2026

Матч прошёл с небольшим преимуществом испанцев, но и у сборной Португалии были свои шансы, чтобы забить гол. Развязка наступила уже в компенсированное ко второму тайму время — ворота Диогу Кошты поразил Микель Мерино с передачи Феррана Торреса. Португальцы бросились отыгрываться, но пробить Уная Симона так и не смогли. Испания прошла в четвертьфинал, где сыграет со сборной Бельгии.

Другой игрок незадолго до окончания основного времени встречи сделал ставку на сумму 300 000 рублей на то, что испанцы победят в основное время. Аналитики оценили вероятность такого исхода котировкой 3.85. Благодаря голу Мерино игрок получил на выплату 1 155 000 рублей.

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