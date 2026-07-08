Аргентина — Египет — один из самых убыточных матчей для букмекеров на ЧМ-2026

На ЧМ-2026 завершилась стадия 1/8 финала. Здесь к вылету была близка сборная Аргентины — действующие чемпионы мира. К 75-й минуте команда уступала 0:2 Египту. Но в оставшееся время латиноамериканцы забили три гола, один из них на счету Лионеля Месси, который продолжает лидировать в гонке бомбардиров.

Букмекерская компания PARI сообщила, что эта игра стала самой популярной у игроков в 1/8 финала, на неё пришлось почти 17% от общего оборота ставок на матчи второго раунда плей-офф. Эта встреча также стала самой крупной по обороту среди всех матчей турнира, а также вошла в пятёрку самых популярных событий за весь год.

Кроме того, матч стал самым убыточным для букмекера на этой стадии. На команду Лионеля Скалони пришлось около 75% от общего объёма ставок на исход основного времени и примерно 86% на рынке прохода в следующий раунд. Фаворит совершил камбэк, проигрывая 0:2, матч получился «верховым», обе команды забили. Эта встреча вошла в топ-3 по убыткам для PARI за весь чемпионат мира.