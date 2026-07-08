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Ничья Швейцарии и Колумбии на ЧМ-2026 по футболу принесла клиенту букмекера более 37 000 000 рублей

Ничья Швейцарии и Колумбии на ЧМ-2026 принесла клиенту букмекера более 37 000 000 рублей
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7 июля сборные Швейцарии и Колумбии сыграли в 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Клиент букмекерской компании PARI получил один из самых крупных выигрышей в 2026 году, сделав смелую ставку на эту игру.

Беттор рискнул суммой в 12 000 000 рублей, заключив пари на ничью в основное время. Ставка была принята с коэффициентом 3.15.

Календарь ЧМ-2026

Хотя колумбийцы лишились одного из ключевых нападающих в лице Джона Кордобы, потеря швейцарцев была даже чувствительнее — у них вылетел Йохан Манзамби, забивший три из девяти голов сборной на мировом первенстве.

До перерыва колумбийцы чаще выходили к воротам соперника, но так и не смогли забить. Во втором тайме игра стала ещё более вязкой, соперники уже почти не создавали моменты. В итоге основное время завершилось со счётом 0:0, а клиент получил выплату в размере 37 800 000 рублей — это один из крупнейших выигрышей в PARI за 2026 год и самый крупный на ЧМ-2026.
Тем временем Швейцария всё же сумела пройти Колумбию — «крестоносцы» чудом не пропустили в овертайме и в итоге были точнее в серии пенальти.

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