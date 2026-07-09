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Названы шансы сборной Франции пройти Марокко в 1/4 финала ЧМ-2026 по футболу

Названы шансы сборной Франции пройти Марокко в 1/4 финала ЧМ-2026 по футболу
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9 июля состоится матч 1/4 финала группового этапа ЧМ-2026 Франция – Марокко. Игра пройдёт в Фоксборо, США, на стадионе «Джиллетт». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

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Букмекеры отдают преимущество команде из Европы. Сделать ставку на победу сборной Марокко предлагается с коэффициентом 6.60. Победа Франции оценивается коэффициентом 1.59. Ничейный исход можно найти в линии за 4.06.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.98. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.03.

Проход сборной Франции оценён в 1.27, проход Марокко — в 4.15.

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