Франция — Марокко: прогноз Константина Генича на четвертьфинал ЧМ-2026

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Франция — Марокко.

Ставка: ТМ 2.5 за 1.90.

«Сборная Франции в Бостоне сыграет со сборной Марокко. Что-то подобное мы видели на предыдущем чемпионате мира. Это был полуфинал, тогда французы выиграли со счётом 2:0. Марокканцы стали взрослее, опытнее, увереннее в себе. Но потеряли Сайбари, а это большая потеря для марокканской сборной. Рахими хороший нападающий, но всё-таки, конечно, по своим качествам он уступает нападающему, который сейчас перешёл в мюнхенскую «Баварию».

Обойма игроков в сборной Марокко не такая многофункциональная, не такая богатая, как у французов. Про французов даже не знаю, что ещё можно сказать. Это просто каток, мощь и уверенность в себе. То, что мы увидели в матче с Парагваем, с великолепной стороны открывает сборную Франции. Не поддаваясь на все возможные провокации, улыбаясь, где-то ухмыляясь и даже чуть свысока смотря на сборную Парагвая, французы всё равно старались играть в футбол.

Если говорить про футбол, показанный сборными Франции и Марокко, не удивлюсь любому результату. Абсолютно любому. Основное время получится не самым ярким, не самым насыщенным, потому что ставки высоки. Если Марокко подтвердит выход в полуфинал, это будет просто феноменально. Если пройдёт Франция — это будет то, что и прогнозировалось.

Думаю, в матче Франция — Марокко большого количества голов в основное время точно ждать не стоит. Мой прогноз — ТМ 2.5 за отличный коэффициент 1.90. Всё-таки не забывайте, что играют победитель Кубка Африки против команды, которая в XXI веке чаще всех играла в финале», — приводит слова Генича «РБ Спорт».