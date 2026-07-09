Франция — Марокко: ставка Виктора Логинова на игру ЧМ-2026

Актёр Виктор Логинов дал прогноз на матч 1/4 финала ЧМ-2026 Франция — Марокко.

Ставка: победа Франции за 1.60.

«Франция подходит к матчу в числе главных претендентов на победу в турнире. Команда обладает одной из самых сильных атакующих линий, а глубина состава позволяет сохранять высокий уровень игры независимо от кадровых изменений. Французы комфортно чувствуют себя как при владении мячом, так и на быстрых контратаках. Марокканцы наверняка сделают ставку на компактную игру без мяча, однако на протяжении всего матча сдерживать давление французов будет крайне сложно», — приводит слова Логинова «Ставка ТВ».