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Франция — Марокко: ставка Виктора Логинова на игру ЧМ-2026 по футболу

Франция — Марокко: ставка Виктора Логинова на игру ЧМ-2026
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Актёр Виктор Логинов дал прогноз на матч 1/4 финала ЧМ-2026 Франция — Марокко.

Ставка: победа Франции за 1.60.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
09 июля 2026, четверг. 23:00 МСК
Франция
Не начался
Марокко
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Франция подходит к матчу в числе главных претендентов на победу в турнире. Команда обладает одной из самых сильных атакующих линий, а глубина состава позволяет сохранять высокий уровень игры независимо от кадровых изменений. Французы комфортно чувствуют себя как при владении мячом, так и на быстрых контратаках. Марокканцы наверняка сделают ставку на компактную игру без мяча, однако на протяжении всего матча сдерживать давление французов будет крайне сложно», — приводит слова Логинова «Ставка ТВ».

Календарь ЧМ-2026
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