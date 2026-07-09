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Франция — Марокко: прогноз Романа Павлюченко на игру ЧМ-2026 по футболу в Фоксборо

Франция — Марокко: прогноз Романа Павлюченко на игру ЧМ-2026 в Фоксборо
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Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч Франция — Марокко.

Ставка: победа Франции за 1.58.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
09 июля 2026, четверг. 23:00 МСК
Франция
Не начался
Марокко
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ещё раз скажу: Франция для меня — фаворит чемпионата мира. Конечно, Марокко — тоже очень сильная сборная, не просто так они дошли до четвертьфинала и показывают хороший футбол. Но с Францией, мне кажется, марокканцы уже не будут играть так открыто, как с некоторыми предыдущими соперниками. Здесь они, скорее всего, сделают акцент на оборону.

Франция будет давить, больше держать мяч и искать свои моменты. У французов индивидуальное мастерство намного выше, это может решить матч. Там такие исполнители, которые один эпизод могут превратить в гол: Мбаппе, Олисе и вся группа атаки. Поэтому Марокко будет очень тяжело обороняться 90 минут, даже если команда хорошо организована и умеет терпеть.

Календарь ЧМ-2026

При этом расслабляться Франции точно нельзя. Марокканцы крепкие, они уже доказали, что могут наказывать соперника за ошибки. Если французы где-то сбавят обороты или подумают, что всё получится само собой, Марокко может воспользоваться моментом. Они умеют быстро выбегать, цепляться за стандарты и создавать проблемы даже фаворитам.

Но всё равно по составу и качеству игры Франция сильнее. Думаю, матч получится тяжёлым, но забитые мячи будут — может быть 3:2 или даже 4:3. Марокко даст бой, но французы в четвертьфинале не должны застрять. Если они продолжат добавлять и не расслабятся, за счёт класса должны проходить дальше. Поэтому поставлю на победу Франции», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».

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