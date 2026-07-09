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Франция — Марокко: прогноз Владимира Гучека на игру 1/4 финала ЧМ-2026 по футболу

Франция — Марокко: прогноз Владимира Гучека на игру 1/4 финала ЧМ-2026
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Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч Франция — Марокко.

Ставка: ничья за 4.05.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
09 июля 2026, четверг. 23:00 МСК
Франция
Не начался
Марокко
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Возможно, нас ждёт самый непредсказуемый матч 1/4 финала. Франция подходит к этому противостоянию в статусе главного фаворита всего турнира — команда Дидье Дешама выиграла все пять матчей на ЧМ в основное время и забила 14 мячей, а связка Мбаппе и Олисе работает без сбоев. Однако есть и тревожные звоночки: в 1/8 финала с Парагваем французы столкнулись с вязкой, закрытой обороной и смогли вскрыть её только с пенальти, который реализовал Килиан Мбаппе. Это напоминание: против дисциплинированной защиты у «трёхцветных» возникают проблемы.

Сборная Марокко при новом тренере Уаби стала смелее и разнообразнее в атаке — команда уже доказала это ничьей с Бразилией в группе. Да, путь африканцев был неровным: спасение на 90+1-й минуте с Нидерландами и провальный первый тайм с Канадой. Но марокканцы показали характер и умение перестраиваться по ходу встречи. Потери серьёзные — выбыл лучший бомбардир Сайбари, однако эта команда уже привыкла играть через трудности и в роли андердога.

Календарь ЧМ-2026

Франция — очевидный фаворит, но именно это может сыграть с ней злую шутку. Марокко не станет закрываться в штрафной, как Парагвай, а значит, у французов будет пространство, но и у марокканцев появятся шансы на контратаках. В матче, где встречаются мощь и характер, фаворит может заиграться, а андердог — выжать максимум из своих моментов.

Прогнозирую, что в основное время соперники не выявят победителя. Франция слишком хороша, чтобы проиграть, но Марокко — достаточно цепкая команда, и она не даст себя сломать. Как будет на самом деле — узнаем только за пределами 90 минут», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».

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