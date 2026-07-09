Франция — Марокко: ставка Александра Елагина на матч 1/4 финала ЧМ-2026 9 июля

Комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч Франция — Марокко.

Ставка: обе забьют за 1.98.

«9 июля в городке Фоксборо в первом матче 1/4 финала сыграют между собой сборные Франции и Марокко.

Французы и марокканцы во второй раз сойдутся в рамках мирового первенства. Их единственная предыдущая встреча состоялась в декабре 2022 года в Катаре в полуфинале прошлого ЧМ. Les Bleus одержали победу 2:0. Голы забили Тео Эрнандес и Коло Муани. Соперники до того встречались пять раз, но ни разу марокканцы не сподобились выиграть. Трижды верх брали французы, и дважды матчи завершались вничью. Однако у действующего вице-чемпиона мира есть причины для беспокойства. Три поражения в семи встречах на чемпионатах мира в этом столетии пришлись на матчи с африканскими командами.

Если Франция выйдет в полуфинал, то станет лишь третьей страной, которой удалось пробиться в четвёрку лучших на трёх ЧМ подряд, присоединившись к Германии (четыре полуфинала — 2002-2014) и Бразилии (три выхода в полуфинал — 1994-2002). В напряжённом матче 1/8 финала с Парагваем подопечные Дидье Дешама впервые на этом турнире почувствовали себя неуютно. Хотя Парагвай не получил ни одного предупреждения, южноамериканская команда пыталась спровоцировать соперников и выбить их из колеи. Однако Франция в итоге одержала победу со счётом 1:0 благодаря пенальти, назначенному за нарушение против Дезире Дуэ, который уверенно реализовал Килиан Мбаппе. Благодаря этому удару Мбаппе забил свой седьмой гол на турнире, отставая на один от Лионеля Месси.

Мбаппе также отдал две результативные передачи и создал 12 голевых моментов для сборной Франции на этом чемпионате мира. Только Майкл Олисе (5) сделал больше голевых передач, чем Мбаппе. Эта пара стала ключевым звеном мощной атаки Франции. Но у Франции в атаке есть и другие герои. Благодаря Брэдли Баркола и Усману Дембеле, которые также впечатляют своей игрой, сборная Франции выиграла семь встреч подряд в официальных играх и одержала победу в 11 из 12 последних встреч. В последний раз французы выигрывали восемь матчей подряд в период с сентября 2002 года по июнь 2004-го (14 матчей подряд).

Марокко будет очень непросто противостоять Франции, особенно если у них не будет атакующего полузащитника Исмаэля Сайбари, который забивал во всех играх группового этапа, но был вынужден покинуть поле в первом тайме матча с Канадой из-за травмы бедра, что ставит под сомнение его участие в игре с Францией. Однако марокканцы располагают в своём составе и другими звёздами, могущими решить исход встречи, и прежде всего это Ашраф Хакими. Он за последние два ЧМ создал больше голевых моментов, чем любой другой защитник (21). 15 голевых моментов, созданных им на ЧМ-2026 — это третий результат после бельгийца Леандро Троссарда (17) и Мохамеда Салаха (16).

Таким образом, явного фаворита в этой игре я не вижу, поэтому лучше всего обратить внимание за забитые мячи. Считаю, что обе команды в данном противостоянии смогут распечатать ворота друг друга», — приводит слова Елагина «Ставка ТВ».