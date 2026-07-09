Франция — Марокко: прогноз Семёна Зигаева на четвертьфинальный матч ЧМ-2026

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Франция — Марокко.

Ставка: гол Мбаппе за 1.82.

«Сборная Франции приехала на чемпионат мира в роли главного фаворита, групповой этап это лишь подтвердил. Команды Ирака, Сенегала и Норвегии коллектив Дидье Дешама прошёл играючи, набрав 100% очков, а разница мячей 10:2 выглядит красноречиво. В 1/16 французы встретились со сборной Швеции и без особых проблем разгромили и скандинавов, отправив три безответных мяча в их ворота. Дальше Франция играла против Парагвая и имела проблемы, но гол Килиана Мбаппе на 70-й минуте с пенальти принёс его команде успех и путёвку в 1/4 финала.

Команда Марокко здорово стартовала в 1-м туре, итогом была ничья с Бразилией, но играли африканцы хорошо. Дальше они переиграли Шотландию и Гаити, в плей-офф вышли со второй строчки. В первом раунде матчей на вылет Марокко встретилось с Нидерландами и спаслось уже в компенсированное время. Дальше серия пенальти, и африканцы прошли в 1/8 финала, где их ждала одна из хозяек турнира — сборная Канады. Играли марокканцы скверно, ещё в первом тайме лишились своей главной ударной силы Сайбари, но при этом моменты не транжирили. Пяти ударов африканцам хватило, чтобы не просто победить, но и разгромить канадцев.

С одной стороны, Франция — главный фаворит турнира, но с каждым следующим матчем плей-офф французы выглядят хуже, чем в предыдущем. Без Сайбари, а его участие под вопросом, Марокко будет сложно. У Франции два фантастических состава, они обязаны выходить в полуфинал. Да и Килиан Мбаппе продолжает погоню за Лео Месси за титул лучшего бомбардира», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».