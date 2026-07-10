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Испания — Бельгия: букмекеры оценили шансы команд

Испания — Бельгия: букмекеры оценили шансы команд
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10 июля состоится матч 1/4 финала группового этапа ЧМ-2026 Испания — Бельгия. Игра пройдёт в Инглвуде (США) на стадионе «Соу-Фай». Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

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Букмекеры отдают преимущество команде Луиса де ла Фуэнте. Сделать ставку на победу сборной Испании предлагается с коэффициентом 1.66. Победа Бельгии оценивается коэффициентом 5.70. Ничейный исход можно найти в линии за 3.96.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.06, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.83. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.83.

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