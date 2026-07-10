Норвегия — Англия: когда матч 1/4 финала ЧМ-2026, какие прогнозы
Поделиться
12 июля состоится 1/4 финала ЧМ-2026 Норвегия — Англия. Игра пройдёт в Майами на стадионе «Хард Рок». Стартовый свисток запланирован на 00:00 мск.
ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
12 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Норвегия
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Букмекеры отдают преимущество подопечным Томаса Тухеля. Сделать ставку на победу сборной Англии предлагается с коэффициентом 1.96. Победа Норвегии оценивается коэффициентом 4.04. Ничейный исход можно найти в линии за 3.66.
При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.95. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.83.
Материалы по теме
Комментарии
- 10 июля 2026
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
06:22
- 9 июля 2026
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
06:47
- 8 июля 2026
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 7 июля 2026
-
19:00
-
18:00