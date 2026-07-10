Испания — Бельгия: прогноз Константина Генича на четвертьфинал ЧМ-2026

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Испания — Бельгия.

Ставка: ТМ 24.5 удара по воротам за 1.85.

«Конечно, испанцы — фавориты. Конечно, даже по линии видно: 1,65 в четвертьфинале на победу одной европейской сборной над другой. Но посмотрите, что творят бельгийцы. Где-то, поймав эту птицу удачи за хвост в матче с Сенегалом, Бельгия как будто почувствовала вторую жизнь. Как будто почувствовала, что она может, что она умеет. И какие-то новые силы появились у сборной Бельгии.

Матч с США бельгийцам удался со всех точек зрения. Прекрасное решение тренера Руди Гарсии. Он оставил в запасе Доку и Кевина Де Брёйне, и это в итоге сработало. Де Кетеларе забил два прекрасных мяча. США с пробега сняли. Теперь дальше — Испания. Испания, которая не пропустила ни одного мяча. Играет очень уверенно, очень качественно. И мы видим, как управляет командой, как управляет игрой Луис де ла Фуэнте. Он очень хорошо чувствует этот коллектив, очень хорошо чувствует игроков. Понимает, где, когда и кого надо передвинуть, куда передвинуть, выставить какие-то новые фигуры на эту шахматную доску. В общем, де ла Фуэнте в полном порядке, как и сборная Испании.

Унай Симон побил рекорд по «сухим» матчам на чемпионатах мира. Когда-то Испания должна пропустить. Но что-то мне подсказывает, что сделать это будет очень-очень сложно. Думаю, что Бельгия, зная Руди Гарсию, скорее всего, выставит трёх центральных защитников. Скорее всего, Бельгия спокойненько отдаст мяч сборной Испании и будет рассчитывать на контратаки. Я сомневаюсь, что Бельгия решит играть с Испанией в открытый футбол, потому что это чревато.

Бельгия, я не могу сказать, что окопается, но постарается сыграть аккуратно, прагматично и спокойно, терпеливо ждать свой шанс. Для того чтобы не проиграть этой сборной Испании, надо постараться нейтрализовать Ламина Ямаля, надо постараться нейтрализовать и остальных игроков, но главное — не дать этой сборной Испании бить по воротам.

Я редко даю прогнозы на статистику, но мне кажется, что в этом матче, где будет больше возни, чем, как мне кажется, футбола, большого количества ударов по воротам быть не может. Испания будет держать мяч, перекатывать с фланга на фланг, искать какие-то лазеечки, возможно, за счёт индивидуальных действий Ямаля.

Мой прогноз — меньше 25 ударов по воротам. Точнее, меньше 24.5, коэффициент хороший — 1.85», — приводит слова Генича «РБ Спорт».