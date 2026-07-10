Испания — Бельгия: прогноз Александра Вишневского на игру 1/4 финала ЧМ-2026

Журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч ЧМ-2026 Испания — Бельгия.

Ставка: победа Испании за 1.64.

«Из всех четвертьфиналистов чемпионата мира по футболу сборная Бельгии выглядит, пожалуй, наименее сильной командой. Бельгийцы начали турнир с двух невнятных ничьих против сборных Египта и Ирана, и в итоге всего лишь одной-единственной победы над слабенькой сборной Новой Зеландии им чудесным образом хватило для того, чтобы занять первое место в группе.

После этого в матче с Сенегалом бельгийцы выглядели отвратительно, сполна заслуживали поражения, уступали 0:2 на 86-й минуте, но Сенегал внезапным образом бросил играть и позволил Бельгии победить. Затем матч 1/8 финала со сборной США тоже был совершенно странным, потому что американцы были не похожи на себя образца предыдущих матчей, предстали какой-то совершенно другой командой.

Испании, конечно, повезло. Встретить такого соперника в четвертьфинале — это просто подарок судьбы. Конечно, у испанцев не такая лёгкая дорога в плей-офф, как у сборной Аргентины, например, которая сильнее сборной Швейцарии и никого не встретит на пути к гипотетическому полуфиналу. Всё-таки испанцам пришлось устранить со своего пути сборную Португалии.

Сборная Испании в обороне выглядит довольно надёжно. Мало что позволяет своим соперникам по xG. Ну и главное, простят меня все верующие в сборную Франции и её чемпионство, но сборная Испании выглядит по-чемпионски. В том плане, что я не утверждаю, что она пройдёт в полуфинале Францию, но она прибавляет от матча к матчу. Особенно видно, как здорово прогрессирует Родри, мотор этой команды. Но рядом с ним и другие партнёры — Педри, Баэна. С каждым матчем они выглядят всё лучше и лучше. Физически сборная Испании выглядит лучше. Видно, что запас сил у неё гораздо лучше.

В общем, я думаю, что лучшие команды выходят на проектную мощность на чемпионатах мира примерно к полуфиналу. Я говорю о тех командах, которые метят на трофей. И мы видели, что именно так играла команда Луиса де ла Фуэнте на чемпионате Европы, когда лучший матч был в полуфинале. И именно так физическая форма, наверное, и закладывалась.

Поэтому Бельгии придётся непросто. И мне нравится коэффициент на чистую победу сборной Испании — порядка 1.64. Я думаю, что испанцы имеют хорошие шансы выиграть крупнее, чем в один мяч.

И мне понравился коэффициент на Испанию по угловым. Испания контролирует игру и почти всегда с мячом. Создаёт много остроты. Активная фланговая игра, особенно справа. Испания генерирует приличное количество угловых. Поэтому я думаю, что минимум на два корнера испанцы соперника в этой игре по идее должны превзойти», — приводит слова Вишневского «РБ Спорт».