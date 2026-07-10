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Испания — Бельгия: прогноз Виктора Логинова на матч ЧМ-2026 по футболу в США

Испания — Бельгия: прогноз Виктора Логинова на матч ЧМ-2026 в США
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Актёр Виктор Логинов дал прогноз на матч 1/4 финала ЧМ-2026 по футболу Испания — Бельгия.

Ставка: победа Испании за 1.64.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
10 июля 2026, пятница. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Бельгия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Испания продолжает придерживаться своего фирменного стиля, основанного на контроле мяча и высокой интенсивности. Команда Луиса де ла Фуэнте уверенно действует в позиционных атаках и регулярно создаёт большое количество моментов благодаря мобильной линии полузащиты. Бельгия переживает смену поколений, однако по-прежнему располагает футболистами высокого уровня. Испания выглядит более цельной командой и должна чаще владеть мячом. Она и победит», — приводит слова Логинова «Ставка ТВ».

Календарь ЧМ-2026
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