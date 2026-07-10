Испания — Бельгия: прогноз Виктора Логинова на матч ЧМ-2026 в США

Актёр Виктор Логинов дал прогноз на матч 1/4 финала ЧМ-2026 по футболу Испания — Бельгия.

Ставка: победа Испании за 1.64.

«Испания продолжает придерживаться своего фирменного стиля, основанного на контроле мяча и высокой интенсивности. Команда Луиса де ла Фуэнте уверенно действует в позиционных атаках и регулярно создаёт большое количество моментов благодаря мобильной линии полузащиты. Бельгия переживает смену поколений, однако по-прежнему располагает футболистами высокого уровня. Испания выглядит более цельной командой и должна чаще владеть мячом. Она и победит», — приводит слова Логинова «Ставка ТВ».