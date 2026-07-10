Испания — Бельгия: прогноз Александра Мостового на игру ЧМ-2026 10 июля

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч ЧМ-2026 Испания — Бельгия.

Ставка: ничья за 4.05.

«Небольшой фаворит здесь, конечно, Испания. По игре, составу и тому, как они проходят турнир, испанцы выглядят чуть стабильнее. Но я опять говорю: на этом чемпионате мира есть элемент фарта и случайности, он никуда не делся. Мы уже видели, как фавориты мучились, команды вытаскивали почти проигранные матчи, и один эпизод всё переворачивал.

Бельгия — как раз пример. С Сенегалом они проигрывали 0:2. Казалось, всё, матч уходит, а потом каким-то чудом спаслись и прошли дальше. Затем обыграли США, хотя многие ставили хозяев фаворитом. Значит, у команды есть не только фарт, но и качество, характер, опыт больших матчей.

Поэтому Испании будет тяжело. Бельгия — хорошая команда, там есть футболисты, которые могут наказать за любую ошибку. И если бельгийцы снова поймают этот кураж, испанцам придётся очень непросто. На такой стадии нельзя расслабляться ни на минуту. Но я болею за Испанию и хочу, чтобы она прошла дальше.

Думаю, основное время вполне может закончиться вничью, и тогда всё уйдёт в дополнительное время или даже серию пенальти. А если кто-то выиграет раньше, то, скорее всего, в один мяч. Надеюсь, это будет Испания. Но поставлю всё-таки здесь на ничью», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».