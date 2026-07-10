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Испания — Бельгия: ставка Михаила Моссаковского на матч ЧМ-2026 по футболу в Инглвуде

Испания — Бельгия: ставка Михаила Моссаковского на матч ЧМ-2026 в Инглвуде
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Комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на матч Испания — Бельгия.

Ставка: тотал Испании по угловым больше 5.5 за 1.75.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
10 июля 2026, пятница. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Бельгия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Матч, который наверняка пройдёт под контролем Испании — как минимум с точки зрения мяча и территории. Посмотрите, как это было раньше: 55% владения против Португалии, 64% против Австрии и 67% против Уругвая. Испания будет владеть мячом при любом развитии событий: неважно, кто забьёт первым и будет ли быстрый гол вообще. Я не исключаю, что первого мяча придется ждать довольно долго, но контроль испанцев никуда не денется.

Здесь как раз важно смотреть на доминирующее владение Испании, которое во многом идёт через фланги. Главный акцент, конечно, на правую сторону, на Ламина Ямаля и попытки вскрывать оборону соперника именно через эту зону. Но так или иначе испанцы регулярно доходят до лицевой линии, заставляют защитников выбивать мяч, накрывают фланги — и всё это обеспечивает угловые.

Календарь ЧМ-2026

Обратите внимание на цифры — 11:1 по угловым с Кабо-Верде, 6:1 с Саудовской Аравией, 6:1 с Уругваем, 9:0 с Австрией и 7:3 с Португалией. Испания подаёт много и стабильно доминирует по этому компоненту. Бельгия на этом турнирном пути пока почти не встречалась с соперником, который планирует настолько жёстко контролировать мяч и территорию. При этом даже в матче против Египта у бельгийцев были проблемы по угловым — 2:7.

Поэтому здесь можно рассматривать и общий тотал, и форы по угловым. Но, мне кажется, правильнее отталкиваться именно от Испании. Её владение, давление через фланги и постоянные подходы к штрафной должны снова дать приличное количество корнеров. Индивидуальный тотал Испании по угловым больше 5.5 выглядит лучшим решением на этот матч», — приводит слова Моссаковского «Ставка ТВ».

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