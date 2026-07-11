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Стали известны шансы сборной Аргентины пройти Швейцарию

Стали известны шансы сборной Аргентины пройти Швейцарию
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В воскресенье, 12 июля, состоится матч 1/4 финала чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Аргентины и Швейцарии. Игра пройдёт на стадионе «Эрроухед» в Канзас-Сити, Миссури, США. Стартовый свисток судьи прозвучит в 4:00.

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Букмекеры отдают преимущество команде из Южной Америки. Сделать ставку на победу сборной Аргентины предлагается с коэффициентом 1.77. Победа Швейцарии оценивается коэффициентом 5.55. Ничейный исход можно найти в линии за 3.56.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.68, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.30. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.15.

Проход Аргентины идёт за 1.37, итоговый успех Швейцарии оценён в 3.35.

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