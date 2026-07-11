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Норвегия — Англия: ставки и коэффициенты на матч 1/4 финала ЧМ-2026 по футболу

Норвегия — Англия: ставки и коэффициенты на матч 1/4 финала ЧМ-2026
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12 июля состоится матч 1/4 финала ЧМ-2026 Норвегия — Англия. Игра пройдёт в Майами на стадионе «Хард Рок». Стартовый свисток запланирован на 00:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
12 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Норвегия
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Букмекеры отдают преимущество подопечным Томаса Тухеля. Сделать ставку на победу сборной Англии предлагается с коэффициентом 1.96. Победа Норвегии оценивается коэффициентом 4.04. Ничейный исход можно найти в линии за 3.66.

Календарь ЧМ-2026

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.95. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.83.

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