Аргентина — Швейцария: ставки и коэффициенты на матч 1/4 финала ЧМ-2026

В воскресенье, 12 июля, состоится матч 1/4 финала чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Аргентины и Швейцарии. Игра пройдёт на стадионе «Эрроухед» в Канзас-Сити, Миссури, США. Стартовый свисток судьи прозвучит в 4:00.

Букмекеры отдают преимущество команде из Южной Америки. Сделать ставку на победу сборной Аргентины предлагается с коэффициентом 1.77. Победа Швейцарии оценивается коэффициентом 5.55. Ничейный исход можно найти в линии за 3.56.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.68, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.30. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.15.