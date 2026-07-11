Конор Макгрегор — Макс Холлоуэй: кто фаворит боя UFC 329

12 июля в Лас-Вегасе, США, состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 329. В главном бою экс-чемпион организации в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор проведёт реванш с бывшим обладателем титула в полулёгком весе (до 65 кг) американцем Максом Холлоуэем.

Букмекеры отдают предпочтение Холлоуэю, на его победу можно поставить за 1.52. Шансы Макгрегора оценили в 2.5. Ничья маловероятна, на неё можно заключить пари с коэффициентом 55.00.

На то, что бой завершится досрочно, можно поставить за 1.22. Вероятность того, что поединок продлится всю намеченную дистанцию, оценили в 4.05. На нокаут от одного из бойцов предлагают котировку 1.40.