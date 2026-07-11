Норвегия — Англия: прогноз Константина Генича на четвертьфинал ЧМ-2026

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Норвегия — Англия.

Ставка: ничья в первом тайме за 2.33.

«На чемпионате мира в США пора четвертьфинальных матчей. Европейская пара сыграет в Майами: Норвегия против Англии. Норвежцы уже прошли максимально далеко, как кажется, для такой скромной сборной и учитывая их скромную историю на чемпионатах мира. Но Норвегия это сделала абсолютно по делу. И Кот-д’Ивуар, и Бразилию они обыграли, ну, так скажем, точно не уступая сопернику, а где-то его даже превосходя. В полном порядке Эрлинг Холанд. Семь забитых мячей — потрясающий результат. И он главный наконечник этой сборной Норвегии. Но он играет против команды, которая очень хорошо знает его возможности. Неоднократно, естественно, английские футболисты с Холандом пересекались в матчах АПЛ. Такая принципиалка внутренняя здесь, конечно, есть. Не забываем ещё и про Эдегора.

Я сильно сомневаюсь, что этот матч получится очень результативным, потому что у каждой команды есть своя стратегия, и, конечно, они будут придерживаться стратегии и плана — что Тухель, что Сольбаккен. Вряд ли мы увидим такой результативный футбол, как в 1/8 финала. Скорее всего, здесь команды больше будут присматриваться к сопернику, стараться минимизировать риски и что-то пробовать реализовать впереди с помощью стандартов.

Англия оставила очень много сил и эмоций в игре с Мексикой. И ещё надо понять вообще, как это всё отразится в дальнейшем на англичанах, потому что, действительно, на высокогорье играть очень опасно. Вопрос восстановления сил сейчас может стать ключевым для Англии.

Будет не очень содержательный матч, такой упрямый, плотный, где, скорее всего, на мой взгляд, в первом тайме будет ничья. Коэффициент — 2.33», — приводит слова Генича «РБ Спорт».