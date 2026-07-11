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Аргентина — Швейцария: ставка Константина Генича на игру 1/4 финала ЧМ-2026 по футболу

Аргентина — Швейцария: ставка Константина Генича на игру 1/4 финала ЧМ-2026
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Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Аргентина — Швейцария.

Ставка: 1-2 гола в матче за 1.90.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
12 июля 2026, воскресенье. 04:00 МСК
Аргентина
Не начался
Швейцария
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В Канзас-Сити действующий чемпион мира сборная Аргентины, поиграв на нервах у своих поклонников, поклонников Лионеля Месси, еле-еле пройдя Кабо-Верде и Египет, сыграет со Швейцарией. Конечно, все ожидали в четвертьфинале увидеть пару Аргентина — Колумбия, но вот так срослось, так получилось, что сборная Швейцарии, абсолютно средненькая сборная по всем показателям, может обыграть абсолютно любого соперника и может проиграть абсолютно любому сопернику. Тем не менее Швейцария уже в четвертьфинале, конечно, во многом благодаря Кобелю, который здорово сыграл в серии 11-метровых ударов. Безусловно, не без доли везения и удачи швейцарцы сборную Колумбии прошли. Колумбия уже поехала домой, а Швейцария ещё остаётся здесь.

Календарь ЧМ-2026

И я думаю, что в матче с Аргентиной, а это игра под порядковым номером 100 на этом чемпионате мира, швейцарцы сыграют в своей излюбленной манере, окопаются сзади, очень организованно, очень аккуратно постараются закрыть фланги и середину. Возможно, будет какой-то план у Якина персонально под Месси. Аргентина же после такого количества пропущенных мячей от Египта и Кабо-Верде всё-таки должна сыграть повнимательнее в обороне, в середине. И с европейцами, мне кажется, аргентинцам играть чуть проще, чем с представителями африканского континента.

Мне очень бы не хотелось, чтобы игра заканчивалась без забитых мячей. Мне бы хотелось, чтобы кто-то в итоге в этом матче забил. Но вряд ли будет больше двух забитых мячей, возможно, только один. Поэтому мой прогноз — «1-2 гола в матче» за коэффициент 1.9. И я не уверен, что Аргентина дальше пройдёт», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

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Аргентина — Швейцария. Прогноз на четвертьфинал ЧМ-2026
Аргентина — Швейцария. Прогноз на четвертьфинал ЧМ-2026
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