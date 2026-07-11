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Норвегия — Англия: прогноз Романа Павлюченко на матч ЧМ-2026 по футболу в Майами

Норвегия — Англия: прогноз Романа Павлюченко на матч ЧМ-2026 в Майами
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Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч Норвегия — Англия.

Ставка: проход Норвегии за 2.75.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
12 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Норвегия
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Англичане последний матч провели ярко, но всё равно нельзя сказать, что у них всё идеально. Многое решает индивидуальное качество: Кейн и Беллингем — это футболисты, которые могут сделать всю игру и использовать момент. Но Норвегия показала с Бразилией, что это не та сборная, против которой Англия может выйти на полуспущенных и спокойно играть.

Конечно, многие будут говорить, что Англия пройдёт дальше. Но после победы над Бразилией норвежцы, мне кажется, очень сильно окрылились. И Холанд — это просто отдельная история. Даже не знаю, как его назвать: человек с другой планеты, который свои моменты просто бахает. При такой форме его остановить невероятно тяжело. А оборона Англии мне как раз не очень нравится.

Календарь ЧМ-2026

Многие команды создают против англичан моменты, и, если давать столько пространства такому форварду, как Холанд, будут большие проблемы. Игра получится равная, где всё может решить один момент или даже полумомент. У Англии есть Кейн, и, думаю, он тоже свой шанс найдёт. Но Холанд сейчас на ходу и будет биться за звание лучшего бомбардира вместе с Месси, Мбаппе и Кейном.

Поэтому я больше склоняюсь к Норвегии. Как команда они сейчас выглядят сильнее и цельнее. После матча с Бразилией у них будет огромная уверенность, а англичане точно понимают, насколько опасен этот соперник. Думаю, Норвегия даст бой и может пройти дальше», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».

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