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Норвегия — Англия: прогноз Владимира Гучека на матч 1/4 финала ЧМ-2026 по футболу

Норвегия — Англия: прогноз Владимира Гучека на матч 1/4 финала ЧМ-2026
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Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч Норвегия — Англия.

Ставка: ничья за 3.74.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
12 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Норвегия
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Самое ожидаемое противостояние четвертьфинальной стадии будет, конечно же, между двумя европейскими командами. Норвежцы говорили, что выход из группы уже можно считать достойным результатом, но останавливаться они не намерены: победа над Кот-д’Ивуаром в первом раунде дала повод для радости, но впереди была Бразилия. Тут норвежцы показали себя во всей красе в матче с действительно сильной командой: они смогли перетерпеть соперника и реализовали два своих момента во второй половине. Реализовал их тот человек, от которого ждут этих забитых мячей в важнейший матчах его команды. Речь, конечно же, об Эрлинге Холанде.

Календарь ЧМ-2026

Но против него защитники сборной Англии играют достаточно часто, так как сам норвежец является нападающим «Манчестер Сити». Сами англичане очень тяжело идут по сетке: еле-еле обыграли ДР Конго в 1/16 финала за счёт забитых мячей Кейна, в 1/8 финала подопечные Томаса Тухеля на «Ацтеке» вырвали победу у мексиканцев, которые вообще-то были полноценными хозяевами встречи.

После эмоциональных матчей в 1/8 финала в очной встрече норвежцев и англичан жду достаточно сдержанного футбола. Норвежцы не будут пытаться завладеть преимуществом в игре. Им это не нужно. Англичане классом, безусловно, выше, однако у норвежцев хватает футболистов приличного уровня. Так что вполне себе допускаю, что ничейный исход в основное время можно будет увидеть по итогам 90 минут. И вообще не исключаю, что норвежцы и англичане определят полуфиналиста только в серии пенальти», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».

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