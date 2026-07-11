Норвегия — Англия: прогноз Владимира Гучека на матч 1/4 финала ЧМ-2026

Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч Норвегия — Англия.

Ставка: ничья за 3.74.

«Самое ожидаемое противостояние четвертьфинальной стадии будет, конечно же, между двумя европейскими командами. Норвежцы говорили, что выход из группы уже можно считать достойным результатом, но останавливаться они не намерены: победа над Кот-д’Ивуаром в первом раунде дала повод для радости, но впереди была Бразилия. Тут норвежцы показали себя во всей красе в матче с действительно сильной командой: они смогли перетерпеть соперника и реализовали два своих момента во второй половине. Реализовал их тот человек, от которого ждут этих забитых мячей в важнейший матчах его команды. Речь, конечно же, об Эрлинге Холанде.

Но против него защитники сборной Англии играют достаточно часто, так как сам норвежец является нападающим «Манчестер Сити». Сами англичане очень тяжело идут по сетке: еле-еле обыграли ДР Конго в 1/16 финала за счёт забитых мячей Кейна, в 1/8 финала подопечные Томаса Тухеля на «Ацтеке» вырвали победу у мексиканцев, которые вообще-то были полноценными хозяевами встречи.

После эмоциональных матчей в 1/8 финала в очной встрече норвежцев и англичан жду достаточно сдержанного футбола. Норвежцы не будут пытаться завладеть преимуществом в игре. Им это не нужно. Англичане классом, безусловно, выше, однако у норвежцев хватает футболистов приличного уровня. Так что вполне себе допускаю, что ничейный исход в основное время можно будет увидеть по итогам 90 минут. И вообще не исключаю, что норвежцы и англичане определят полуфиналиста только в серии пенальти», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».