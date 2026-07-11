Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Норвегия — Англия: прогноз Александра Мостового на матч ЧМ-2026 по футболу в США

Норвегия — Англия: прогноз Александра Мостового на матч ЧМ-2026 в США
Комментарии

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч ЧМ-2026 Норвегия — Англия.

Ставка: ничья за 3.76.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
12 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Норвегия
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Здесь должна получиться очень ровная и тяжёлая игра, где заранее почти невозможно сказать, кто пройдёт дальше. Англия и Норвегия — две команды, которые на этой стадии уже никого не удивляют. У обеих есть качество, футболисты высокого уровня и лидеры, которые могут решить матч одним эпизодом.

Англия прошла Мексику в тяжёлой игре, где пришлось терпеть и держаться до конца. Это тоже многое говорит о команде: не всё идеально по футболу, но характер есть. В плей-офф это иногда даже важнее красивой игры. Когда команда умеет выживать в сложных матчах, она опасна для соперника.

Календарь ЧМ-2026

Норвегия вообще сделала большую вещь — выбила Бразилию. И здесь уже нельзя говорить, что это случайность или просто повезло. У них есть Холанд, Эдегор и футболисты, которые понимают, как играть в современный футбол. А когда впереди такой нападающий, любой момент может закончиться голом.

И вот здесь две большие звезды: Кейн и Холанд. Оба могут решить момент, умеют забивать в нужный момент и тянут свои сборные. Поэтому фаворита для меня нет. Скорее всего, основное время может закончиться вничью, где-то 1:1, а дальше уже дополнительное время и пенальти. Либо кто-то всё-таки выиграет в один мяч, но кто именно — предсказать очень трудно», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».

Материалы по теме
Норвегия — Англия. И у Кейна есть предел
Норвегия — Англия. И у Кейна есть предел
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android