Аргентина — Швейцария: прогноз Александра Мостового на матч ЧМ-2026 12 июля

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч Аргентина — Швейцария.

Ставка: ничья за 3.70.

«Аргентина — любимая команда не только для меня, но и для миллионов футбольных болельщиков, которые уважают, любят и боготворят Лионеля Месси. Он уже 20 лет каждый раз показывает, почему к нему такое отношение. То, что делает Месси — это фантастика. И то, как Аргентина вытаскивает такие матчи, тоже говорит о большом классе.

С Египтом было тяжело: уступали, тратили силы и вытаскивали игру в самой концовке. Понятно, что силы потихонечку уходят, это мы все понимаем. На таком турнире каждый следующий матч всё сложнее, восстановление всё важнее, а эмоции после таких побед тоже забирают много.

Швейцария не просто так оказалась в четвертьфинале. Это хорошая, добротная и сильная команда с качественными футболистами. Они давно себя зарекомендовали: могут играть дисциплинированно, терпеть, закрывать зоны и доводить матч до нужного результата. С такими соперниками всегда неприятно, потому что они не разваливаются и не дарят много моментов.

Поэтому здесь тоже будет очень тяжёлая игра. Аргентина, конечно, по статусу выше, и большинство, думаю, будет болеть за неё. Но лёгкой победы ждать нельзя. Скорее всего, всё может уйти в дополнительное время или решиться в один мяч. Так что в этом четвертьфинале поставлю на ничью в основное время», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».