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Аргентина — Швейцария: прогноз Михаила Моссаковского на игру ЧМ-2026 по футболу в Канзас-Сити

Аргентина — Швейцария: прогноз Михаила Моссаковского на игру ЧМ-2026 в Канзас-Сити
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Комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на матч ЧМ-2026 Аргентина — Швейцария.

Ставка: ТМ 9.5 удара в первом тайме за 1.70.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
12 июля 2026, воскресенье. 04:00 МСК
Аргентина
Не начался
Швейцария
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«У швейцарцев по-прежнему не будет Манзамби. Это большая потеря. Игрок раскрылся на этом турнире и, возможно, стал главным открытием всего чемпионата мира. Он уже влиял на игру Швейцарии и давал команде скорость, движение и варианты впереди. Но тон в этом матче своим тягучим и очень неспешным темпом, конечно, должна задавать Аргентина.

Аргентинцев наверняка должно мотивировать, что произошло в матчах с Египтом и Кабо-Верде. Такие игры заставляют действовать быстрее, аккуратнее и внимательнее. Но стилистика Аргентины вряд ли кардинально изменится — команда сначала читает игру, долго присматривается и контролирует мяч, а уже потом включает взрыв, ускорение и поиск момента. Поэтому не думаю, что здесь мы увидим резкое изменение сценария.

Календарь ЧМ-2026

Обратите внимание: Аргентина достаточно медленно разгоняется с точки зрения угрозы воротам соперника и количества ударов. Если смотреть на статистику ударов по воротам, на этом турнире во всех матчах аргентинцев, включая группу, в первых таймах стабильно проходил «низ». Если брать текущую отметку 9.5 удара по воротам в первом тайме, в матчах Аргентины она каждый раз оставалась непробитой. У Швейцарии похожая картина, за исключением игры с Катаром. Но уровень сопротивления здесь будет совсем другим.

Поэтому в первую очередь отталкиваемся от Аргентины. Швейцария — тоже далеко не самая «верховая» команда по ударам, особенно в первых таймах, а без Манзамби её атакующий потенциал становится ещё менее резким. Первый тайм должен стать разгоном — с контролем, осторожностью и минимумом лишнего риска. В такой логике тотал меньше 9.5 удара по воротам в первом тайме выглядит логичным вариантом», — приводит слова Моссаковского «Ставка ТВ».

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