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Янник Синнер — Александр Зверев: ставки и коэффициенты на финал мужского Уимблдона

Янник Синнер — Александр Зверев: ставки и коэффициенты на финал мужского Уимблдона
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12 июля пройдёт финальный матч Уимблдона у мужчин. Первая ракетка мира Янник Синнер встретится с победителем недавнего «Ролан Гаррос» Александром Зверевым. Начало поединка — в 18:00 мск.

Уимблдон (м). Финал
12 июля 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

Букмекеры считают фаворитом итальянца, поставить на победу Синнера можно с коэффициентом 1.20. Шансы немецкого теннисиста оценили в 4.50.

На то, что в матче будет как минимум четыре сета, дают котировку 1.65, а тай-брейк во встрече доступен за 1.35. На то, что Синнер выиграет, не отдав сопернику ни партии, можно сделать ставку за 2.45.

Теннисисты 10 раз играли между собой. Девять побед у Синнера, один раз сильнее был Зверев.

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