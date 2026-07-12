Янник Синнер — Александр Зверев: ставки и коэффициенты на финал мужского Уимблдона

12 июля пройдёт финальный матч Уимблдона у мужчин. Первая ракетка мира Янник Синнер встретится с победителем недавнего «Ролан Гаррос» Александром Зверевым. Начало поединка — в 18:00 мск.

Букмекеры считают фаворитом итальянца, поставить на победу Синнера можно с коэффициентом 1.20. Шансы немецкого теннисиста оценили в 4.50.

На то, что в матче будет как минимум четыре сета, дают котировку 1.65, а тай-брейк во встрече доступен за 1.35. На то, что Синнер выиграет, не отдав сопернику ни партии, можно сделать ставку за 2.45.

Теннисисты 10 раз играли между собой. Девять побед у Синнера, один раз сильнее был Зверев.