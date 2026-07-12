«Зенит» — «Црвена Звезда»: ставки и коэффициенты на товарищеский матч 12 июля
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12 июля состоится товарищеский матч «Зенит» — «Црвена Звезда». Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток запланирован на 19:00 мск.
Товарищеские матчи (клубы) — 2026
12 июля 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Не начался
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Букмекеры считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Зенита» предлагается с коэффициентом 1.88. Победа «Црвены Звезды» оценивается коэффициентом 4.65. Ничейный исход можно найти в линии за 3.44.
При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.32, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.66. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.60.
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