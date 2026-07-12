«Урал» — «Торпедо»: ставки и коэффициенты на матч 1-го тура Первой лиги
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13 июля состоится матч 1-го тура Первой лиги между «Уралом» и «Торпедо». Игра пройдёт в Екатеринбурге. Стартовый свисток запланирован на 17:00 мск.
Россия — Лига Pari . 1-й тур
13 июля 2026, понедельник. 17:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Не начался
Торпедо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля. Сделать ставку на победу «Урала» предлагается с коэффициентом 1.83. Победа «Торпедо» оценивается коэффициентом 4.70. Ничейный исход можно найти в линии за 3 45.
При этом аналитики не уверены в высокой результативности матча. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.82, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.03. Если отличиться смогут обе команды, сыграет коэффициент 1.85.
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