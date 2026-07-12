Эксперты назвали фаворита ЧМ-2026 перед матчами 1/2 финала

На ЧМ-2026 позади остались четвертьфиналы. Борьбу продолжают всего четыре команды. Эксперты обновили линию на победителя турнира перед стартом 1/2 финала.

Главным фаворитом по-прежнему считают Францию, сделать ставку на её победу можно за 2.85 (перед стартом 1/4 финала было 2.80).

Заключить пари на победу Испании можно с коэффициентом 4.30 (было 4.90). Команда Луиса де ла Фуэнте сыграет в следующем раунде как раз с Францией.

Шансы Англии также оценили в 4.30 (было 5.70). Наконец, на Аргентину можно сделать ставку с коэффициентом 5.00 (было 4.60). Англичане и аргентинцы определят финалиста в очном противостоянии.