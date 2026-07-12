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Эксперты назвали фаворитов в борьбе за звание лучшего бомбардира ЧМ-2026 по футболу перед 1/2 финала

Эксперты назвали фаворитов в борьбе за звание лучшего бомбардира ЧМ-2026 перед 1/2 финала
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На ЧМ-2026 завершилась стадия 1/4 финала. Букмекеры обновили линию на звание лучшего бомбардира турнира.

Главным фаворитом аналитики считают Килиана Мбаппе, который забил в четвертьфинале свой восьмой гол. Поставить на него можно за 1.85 (было 2.35).

Календарь ЧМ-2026

Заключить пари на Лионеля Месси можно за 2.50 (было 2.10). На счету аргентинца также восемь забитых мячей.

На Гарри Кейна, который отличился шесть раз, можно поставить за 11.00. (было 9.00). Котировкой 12.00 оценили вероятность победы ещё одного англичанина, Джуда Беллингема, который сделал дубль в четвертьфинале и теперь также имеет на своём счету шесть голов.

За 50.00 предлагают поставить на Усмана Дембеле из сборной Франции (5 голов), а за 100.00 — на испанца Микеля Оярсабаля (4 гола).

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