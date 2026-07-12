«Нижний Новгород» — «Ротор»: прогноз Семёна Зигаева на матч Первой лиги

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч «Нижний Новгород» — «Ротор».

Ставка: обе забьют за 2.02.

«Нижний Новгород» в прошлом сезоне принимал участие в элите нашего футбола. Но долгое время команда Алексей Шпилевского боролась за выживание. Перед новым годом нижегородцы худо-бедно наладили игру и стали регулярно набирать очки. Весной тенденция в целом продолжилась, но за несколько туров до конца чемпионата России руководство команды из Нижнего Новгорода решилось на тренерскую перестановку. Вместо Алексея Шпилевского назначили Вадима Гаранина, который до этого работал в Медиалиге. Этот шаг не помог, нижегородцы вылетели напрямую.

«Ротор» в прошлом сезоне тоже менял главного тренера. Первую часть сезона волгоградцев возглавлял Денис Боярницев, но во время зимней паузы руководство пригласило Дмитрия Парфёнова. Перестановка сработала, весной «Ротор» смотрелся здорово, до прямой путёвки в РПЛ, правда, не дотянул, но попал в стыки. Соперником стал «Акрон», а первый матч прошёл в Волгограде. Гости смогли дважды забить и перед ответным матчем имели солидное преимущество. Три дня спустя в Самаре «Ротор» смотрелся неплохо, забить смог лишь раз, но этого не хватило.

Волгоградцы ещё один сезон проведут в Первой лиге, и теперь перед ними точно стоит задача — повышение в классе. Но и нижегородцы наверняка хотят сразу вернуться в элиту нашего футбола. Перерыв между сезонами был короткий, меньше двух месяцев, но сейчас сложно понять, в каком состоянии команды. Верю, что оба претендента на повышение в классе покажут яркий футбол и смогут забить», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».