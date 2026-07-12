Эксперты назвали шансы Александра Зверева выиграть второй турнир «Большого шлема» подряд
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12 июля пройдёт финальный матч Уимблдона у мужчин. Первая ракетка мира Янник Синнер встретится с победителем недавнего «Ролан Гаррос» Александром Зверевым. Начало встречи — в 18:00 мск.
Уимблдон (м). Финал
12 июля 2026, воскресенье. 18:00 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
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3
Александр Зверев
А. Зверев
Букмекеры считают фаворитом итальянца, поставить на победу Синнера можно с коэффициентом 1.20. Шансы немецкого теннисиста оценили в 4.50.
На то, что в матче будет как минимум четыре сета, дают котировку 1.65, а тай-брейк во встрече доступен за 1.35. На то, что Синнер выиграет, не отдав сопернику ни партии, можно сделать ставку за 2.45.
Теннисисты 10 раз играли между собой. Девять побед у Синнера, один раз сильнее был Зверев.
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