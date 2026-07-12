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В Совете Федерации предложили активнее информировать россиян о вреде азартных игр

В Совете Федерации предложили активнее информировать россиян о вреде азартных игр
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Член Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Вадим Деньгин предложил активнее информировать россиян о последствиях азартных игр, сообщает «СенатИнформ».

Он призвал показывать на больших экранах ролики, в которых люди рассказывают о своём негативном опыте, а вдоль дорог — размещать предупреждающие баннеры. Более того, чиновник даже придумал текст для таких предупреждений: «Ты можешь проиграть себя, свою семью и свою жизнь!»

С 1 сентября букмекеры и тотализаторы будут обязаны размещать предупреждение о рисках азартных игр на главной странице сайта и при входе в пункты приёма ставок (ППС). Утверждённый Минфином текст гласит: «Участие в азартных играх не гарантирует получения выигрыша и может привести к потере денежных средств и возникновению зависимости от азартных игр».

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